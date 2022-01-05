شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفي برئيس الاتحاد الكونغولي وكوبر على هامش اللقاء الودي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى نادي بيراميدز برئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، دونسياه تشيامانجا على هامش حضوره لمباراة بيراميدز ومنتخب الكونغو الودية والتي تقام على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

ورحب عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز برئيس الاتحاد الكونغولي وتواجده مع بعثة منتخب بلاده في القاهرة، وأهداه درع النادي معبرا عن ترحيب بيراميدز بالبعثة والفريق الكونغولي على أرض القاهرة.

كما رحب نائب المدير الرياضي بالأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لمنتخب الكونغو ومساعده الكابتن محمود فايز، وأهداه قميص النادي للترحيب به وبمنتخب الكونغو.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز أعلن تشكيله لمواجهة منتخب الكونغو في اللقاء الودي الذي يقام اليوم على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

وتأتي المباراة في إطار التجهيزات لخوض مباريات كأس الرابطة والبداية يوم ١٢ يناير الجاري أمام الاتحاد السكندري.