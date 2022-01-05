شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. عبد الحميد بسيونى مديرا فنيا لفريق غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى رسميا عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق غزل المحلة بعد قرار تعيينه مؤخرا و تقديمه فى مؤتمر صحفى .

حضر مجلس إدارة نادي غزل المحلة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق، وكانت إدارة المحلة أنهت اتفاقها مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش.