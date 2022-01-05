شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعتمد تنفيذ حكم عودة العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت وزارة الشباب والرياضة ، قرار بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، بعد انتخابه في منصب النائب، في مجلس محمود الخطيب، معتمدا بتنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

وكان العامري فاروق قد عٌرض على الجمعية العمومية للنادي الأهلي للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي، واسفرت عن انتخاب محمود الخطيب رئيسًا للقلعة الحمراء، برفقة قائمته كاملة.