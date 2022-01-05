مدرب تنزانيا لمصراوي: منحتي صوتي لصلاح في جائزة "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح الدنماركي كيم بولسين المدير الفني لمنتخب تنزانيا بأنه صوّت لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" التي تقدم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويصوت على جائزة أفضل لاعب في العالم قائد ومدرب كل منتخب حول العالم.

وقال كيم بولسين في تصريحاته لـ"الخليج 365" عن اختياراته لجائزة أفضل لاعب في العالم: "قمت باختيار محمد صلاح في قائمتي لأفضل لاعب في العالم".

ويختار كل مدرب 3 لاعبين في قائمته بالترتيب من الأول إلى الثالث، على أن يحصل كل مركز على عدد من النقاط.

وتابع: "في رأيي الشخصي محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم، ويستحق أن ينال التقدير بناء على ما يقدمه مع ليفربول".

وأضاف: "لا أعلم لماذا لا ينال تصويت البعض، لكني لست المسؤول عن الإجابة في النهاية، أنا فقط اعبر عن رأي وليس رأي الجميع".