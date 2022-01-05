اخبار الرياضه

وكيله يعلن.. مرعي يفسخ تعاقده مع المصري خلال أيام بسبب المستحقات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال عمرو مرعي مهاجم المصري، أن اللاعب سيفسخ تعاقده مع النادي البورسعيدي خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك 3 أو 4 أندية في الصورة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "في الملعب وانت سايق" المذاع عبر راديو "ميجا اف ام"، قال وكيل مرعي: "في خلال أيام سيتم فسخ تعاقد عمرو مع المصري".

وتابع: "المصري نادِ كبير لكن اللاعب لم يحصل على مستحقاته لمدة 3 أسهر".

وواصل: "مستحقات عمرو مع المصري تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه".

وأتم: "هناك 3 أو 4 أندية بين السبع الأوائل بجدول الدوري تتواصل مع عمرو لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا