وكيله يعلن.. مرعي يفسخ تعاقده مع المصري خلال أيام بسبب المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال عمرو مرعي مهاجم المصري، أن اللاعب سيفسخ تعاقده مع النادي البورسعيدي خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك 3 أو 4 أندية في الصورة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "في الملعب وانت سايق" المذاع عبر راديو "ميجا اف ام"، قال وكيل مرعي: "في خلال أيام سيتم فسخ تعاقد عمرو مع المصري".

وتابع: "المصري نادِ كبير لكن اللاعب لم يحصل على مستحقاته لمدة 3 أسهر".

وواصل: "مستحقات عمرو مع المصري تصل إلى 3 ملايين ونصف جنيه".

وأتم: "هناك 3 أو 4 أندية بين السبع الأوائل بجدول الدوري تتواصل مع عمرو لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".