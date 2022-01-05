عامر حسين يحسم موقفه من رابطة الأندية بعد الفوز بعضوية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح عامر حسين الفائز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن منصبه الجديد لا يتعارض مع تواجده في عضوية رابطة الأندية المحترفة.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لا يوجد تعارض بين الوجود في رابطة الأندية وعضوية اتحاد الكرة في نفس الوقت".

وتابع: "الرابطة عمرها ينتهي في نهاية الموسم، وفي السابق كانت إدارة الدوري من خلال لجنة لكنها الآن رابطة لذلك لا يوجد تعارض، ومستمر في دوري مع رابطة الأندية".

أما عن منافسة منتخب مصر على بطولة أمم إفريقيا، فقال: "يجب أن يكون الهدف واضح للجميع، وبغض النظر عن العقود المكتوبة، فمنتخب مصر طالما تواجد في بطولة يجب ان ينافس عليها

وأضاف: "جميع عناصر المنتخب يجب أن يعلموا بأنهم يتوجهون إلى الكاميرون من أجل اللعب على البطولة وشخصية اللاعبين لن تقبل إلا بالمنافسة على البطولة".