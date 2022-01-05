رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وأرسنال بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وافقت رابطة الأندية الإنجليزية، على الطلب المقدم من نادي ليفربول بشأن تأجيل مباراته ضد أرسنال بكأس كاراباو.

وكان من المقرر أن يلتقي ليفربول مع أرسنال مساء غد الخميس على ملعب الإمارات في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وجاء بيان الرابطة كالآتي: "كانت رابطة الأندية الإنجليزية في حوار على مدار الـ 48 ساعة الماضية في محاولة لفهم ما إذا كان يمكن المضي قدمًا بشأن إقامة المواجهة، لكن التطورات المهمة خلال هذه الفترة أدت إلى إبلاغ ليفربول عن عدد متزايد باستمرار من حالات كورونا".

وأضاف: "بعد مراجعة الظروف المعنية بشكل كامل، وافقت الرابطة على طلب ليفربول بتأجيل اللقاء لتخفيف مخاطر الإصابة الإضافية بين فريقه وموظفيه".

وتابع: "نتيجة للتأجيل، ستقام المباراة الأولى في آنفيلد يوم 13 يناير 2022، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الإمارات يوم 20 يناير".

جدير بالذكر أن ليفربول أعلن قبل قليل، غلق مقر تدريباته بعد ارتفاع عدد الإصابات التي كان آخرها بيب لايندرز المدرب المساعد بالجهاز الفني لليفربول.