ريو فيردناند: صلاح اللاعب الأكثر تدميرا في العالم حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعترف ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد السابق بأنه يعتبر محمد صلاح جناح ليفربول، في الوقت الحالي اللاعب الأكثر تدميرا للمنافسين على مستوى العالم.

وقال فيردناند في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ليفربول ايكو" الإنجليزية: "هو في فريق الفانتاسي الخاص بي، لذا أنا كنت احتفل وهو يسجل الهدف، لكي أكون أمينا معك."

وتابع: "الطريقة التي ثبت بها ألونسو، ثم استطاع أن ينتظر ومن بعدها سدد الكرة في المرمى، تؤكد على قيمته الكبيرة".

وأضاف: "إنه اللاعب الأكثر تدميرا في الوقت الحالي، هو حاسم، يحصل على فرصتين أو ثلاثة كل مباراة، إنه أقوى من القدرة على إيقافه".

وبرز محمد صلاح منذ انضمامه لليفربول، وبات معترفا به على عدة مستويات كواحد من أفضل لاعبي العالم حاليًا.