"اربطوا الأحزمة".. رسالة جديدة من مدرب منتخب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة جديدة، قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد الجدل الذي أثاره خلال المؤتمر الصحفي الأخير.



ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة القارة السمراء، خلال الفترة من 9 يناير ولغاية 6 فبراير 2022.

وكتب كيروش "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "كلنا معا الآن، ونحن مستعدون للانطلاق والاستمتاع برحلتنا إلى كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "الآن من فضلكم، اربطوا أحزمة مقاعدكم وأنتم تحملون طموحاتكم والتزامكم بأهدافنا وحلمنا".

وتأتي "تغريدة" كيروش بعد الجدل الذي أثاره خلال المؤتمر الصحفي الأخير، والذي أكد فيه على أنه لم يعد ملزما بقيادة منتخب مصر للتتويج بكأس أمم إفريقيا، كون عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ينص على التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسيستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء 11 يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.