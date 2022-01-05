شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته لليوم الثاني بعد انتهاء راحة البدلاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، بعد توقف الدوري المصري، لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي«DNA» للاعبين بداية من الشهر الجاري، وذلك لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

وأوضح «أبوعبلة» أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي؛ وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأشار طبيب الفريق أن هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام٢٠١٩.

وأكد «أبوعبلة» أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.

وقال «أبوعبلة» إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق؛ لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.