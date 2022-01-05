الامارات | تعرّف على الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت انتخابات رئاسة وعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم، خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية، فوز القائمة التي يتصدرها جمال علام، حيث حصلت قائمته على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى، بمجموع بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وضمت القائمة الفائزة جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

وسبق لعلام رئاسة مجلس ادارة الاتحاد في الفترة بين 2014 و2018، وخلفه هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي قبل أن يتقدم باستقالته في يونيو 2019 عقب اخفاق المنتخب المصري في امم افريقيا التي نظمتها مصر وودعها من ثمن النهائي على يد جنوب افريقيا صفر-1.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني في اغسطس 2019 لإدارة الاتحاد، واستمرت حتى ديسمبر 2020، وخلفتها لجنة ثلاثية برئاسة احمد مجاهد استمرت حتى يناير الحالي.

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