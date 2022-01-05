الامارات | ليفربول في أزمة.. إصابات متتالية لـ"كورونا" ويواجه أرسنال بدون "جهاز فني"

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في أزمة.. إصابات متتالية لـ"كورونا" ويواجه أرسنال بدون "جهاز فني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاقمت أزمة نادي ليفربول بحالات "كوفيد-19" في صفوفه بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز ما يزيد من الشكوك حول اقامة مباراته الفريق ضد ارسنال في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم غدا. ومن شأن هذا الأمر أن يجعل ليفربول بدون "جهاز فني"، في لقاء أرسنال، إذ يغيب أهم اثنين، هما المدرب يورغن كلوب بسبب فيروس كورونا أيضا، ومساعده الأول لياندرز، وسيقتصر الأمر على المساعدين الثانويين، في حال لم تعلن إصابتهم أيضا.

وقال بيان صادر عن ليفربول اليوم: "تأتي نتيجة لياندرز بالاضافة الى عدد من الحالات المشتبه بها في صفوف اللاعبين والجهاز الفني الثلاثاء ما ادى الى الغاء الحصة التدربية". واضاف البيان "نتيجة تفشي الوباء وتعليق الاستعدادات بالاضافة الى اصابات عدة داخل صفوف الفريق، قام النادي بالطلب من الرابطة الانكليزية تأجيل مباراة الخميس ضد أرسنال علما أن الحالة الايجابية للياندرز جاءت بعد تقديم هذا الطلب". واضاف "لا يزال هذا الطلب قيد الدرس".

وكان مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب غاب عن مباراة القمة ضد تشلسي الاحد الماضي بداعي اصابته بفيروس كورونا وحل بدلا منه لياندرز، بالاضافة الى حالات ايجابية اخرى تتعلق بالحارس البرازيلي اليسون، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وكان ليفربول تقدم بطلب الى الرابطة الانكليزية بتأجيل مباراته ضد ارسنال لا سيما أنه يعاني أيضا من إصابات بدنية للاسباني تياغو الكانتارا، الياباني تاكومي مينامينو وناثانيال فيليبس بالاضافة الى غياب الثلاثي السنغالي ساديو مانيه، المصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا للالتحاق بمنتخباتهم المشاركة في كأس الامم الافريقية. يذكر ان ليفربول قرر الغاء المؤتمر الصحافي المقرر عقده الاربعاء عشية المباراة وكان من المقرر ان يشارك فيه لياندرز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news