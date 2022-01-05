تعرف على موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب "سان سيرو"، حيث يستضيف قمة مباريات الدوري الإيطالي بين ميلان وضيفه روما.



المباراة ستقام، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، والذي توقف لقرابة الأسبوعين بسبب إجازات أعياد الميلاد.

ينتظر أن تقام المباراة المرتقبة بين فريقي ميلان وروما، مساء الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة رياضية عربية خلال الموسم الحالي على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولكن، تبث المباريات بشكل مجاني على قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 46 نقطة

ميلان - 42 نقطة

نابولي - 39 نقطة

أتالانتا - 38 نقطة

يوفنتوس - 34 نقطة

روما - 32 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا – 16 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 13 هدفا

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – 11 هدفا

جواو بيدرو - كالياري - 9 أهداف

دوفان زاباتا - أتالانتا - 9 أهداف