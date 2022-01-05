بالأغلبية المطلقة.. جمال علام يفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام، بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أجريت اليوم الأربعاء خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد.

وحصلت قائمة علام على الأغلبية المطلقة من الأصوات، بمجموع بلغ 109 أصوات من 116 صوتاً شاركوا في العملية الانتخابية.

وحصلت القائمة الثانية، برئاسة محمد ابراهيم، على 6 أصوات فقط، بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وضمت قائمة جمال علام كلا من:

جمال علام رئيساً، وخالد الدرندلي نائباً للرئيس.

وعضوية كل من: محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا، برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي "فيفا"، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.