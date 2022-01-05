بعد تصريحات سمير كمونة.. الأهلي يوضح حقيقة عدم رغبة موسيماني في العودة للقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كذب مسئولو النادي الأهلي أنباء رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن منصبه، وذلك بعد التصريحات المثيرة الأخيرة لسمير كمونة نجم القلعة الحمراء السابق.

وكان كمونة قد صرح مؤخرأً بأن أيام موسيماني معدودة داخل النادي الأهلي، مشيراً إلى أن النادي استقر على إسم جوسفالدو فيريرا ليحل محل موسيماني.

وبحسب ما ذكرت بوابة "الوفد" الإلكترونية، فإن موسيماني يتواجد حالياً في تنزانيا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته قبل العودة إلى مصر لقيادة التدريبات التى تم استئنافها أمس الثلاثاء بقيادة سامي قمصان المدرب العام.

وفي وقت سابق، كشف اللبناني وليد عز الدين وكيل أعمال المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا في المنطقة العربية عن حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي.

ونفى عز الدين وجود مفاوضات بينه وبين مسئولي النادي الأهلي، قائلاً في تصريحات تليفزيونية : "تحدثت مع مسئولي الأهلي من قبل وأبلغوني أن موسيماني مستمر مع الفريق ولن يرحل".

وأضاف وكيل فيريرا: "كان هناك حديث بيني وبين فيريرا اليوم والمدرب أكد لي أنه لم يتلقى أي اتصالات من إدارة الأهلي مثلما تردد".

يشار إلى أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت الاثنين الماضي، وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة.