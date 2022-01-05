أول تعليق لجمال علام بعد رئاسة اتحاد الكرة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجميع يقف خلف منتخب مصر في مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز جمال علام وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بأغلبية الأصوات، بعدما حصلت على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وخلال تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، قال علام: "خلال الفترة المقبلة سنقوم بدراسة كل ملف على حدة، أعلم تماما متطلبات الجمعية العمومية وأسعى لتحقيقها مستقبلا".

وتابع: "الأهم الآن أن نقف خلف منتخبنا الوطني (عمرنا ما رحنا تمثيل مشرف)، نتطلع للفوز بلقب الكان للمرة الثامنة في التاريخ".

ومن المقرر أن يتوجه منتخب مصر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل، للاستعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 9 يناير الجاري وتنتهي بنهاية 6 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في البطولة أمام نيجيريا يوم 11 يناير، يليها مواجهة أمام غينيا بيساو يوم 15 يناير ثم السودان يوم 19 من الشهر ذاته.