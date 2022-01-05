فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت.

وحصلت قائمة علام على 109 صوت من أصل 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا، خالد الدرندلي نائبا للرئيس وبعضوية كل من محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.