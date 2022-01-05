الامارات | ساديو ماني يرقص فرحاً بعد مغادرة ليفربول (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يرقص فرحاً بعد مغادرة ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول وهو يرقص بمجرد مغادرة ليفربول والعودة إلى مسقط رأسه في السنغال استعداداً لخوض مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق بعد أيام قليلة في الكاميرون، حيث ظهر اللاعب في فيديو وهو يرقص على أنغام موسيقى خاصة ثم قام بحمل العلم السنغالي أثناء رقصه.



ويستعد ساديو ماني، إلى قيادة منتخب بلاده في البطولة الإفريقية حيث يقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار زيمبابوي وغينيا ومالاوي، ويعتبر المنتخب السنغالي من أبرز المرشحين للفوز باللقب خاصة بعد وصوله البطولة الماضية إلى المباراة النهائية والخسارة أمام الجزائر.



ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر توتير، فيديو لنجم ليفربول ساديو ماني، وهو يرقص وعلقت على الفيديو: "ماني يبدوا سعيداً في السنغال"، ويذكر أن ساديو ماني، أحرز 8 أهداف مع ليفربول خلال مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان آخرها هدفه في مرمى تشيلسي بالجولة 21 من البطولة والتي انتهت بنتيجة 2-2.





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