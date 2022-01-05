شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الجونة فى ضربة البداية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما أستأنف ألفريق تدريباته أمس ، الثلاثاء، عقب الراحة التى حصل عليها المارد الأحمر بعد مباراة فيوتشر بالدوري.

ويتدرب الاهلى حالياً استعداداً لكأس الرابطة التى ستنطلق الأسبوع المقبل وتقام بدون اللاعبين الدوليين فى الأندية المختلفة لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى أمم أفريقيا التى ستنطلق بالكاميرون يوم الأحد المقبل.

ويلعب الأهلى كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه، كلاً من الأسماعيلى ، سموحة ، المقأولون العرب ، البنك الأهلى والجونة ويستهلها الأحمر بمواجهة الجونة عصر يوم 13 يناير الجاري.

ويخوض الأهلى تدريباته بدون سداسى المنتخب الوطنى الأول ، محمد الشنأوى ، محمد شريف ، عمرو السولية ، حمدى فتحى ، أكرم توفيق وأيمن أشرف ومعهم التونسى على معلول والمغربى بدر بانون والمإلى آليو ديانج حيث يتواجد هذا الثلاثى كذلك مع منتخبات بلادهم فى أمم أفريقيا .