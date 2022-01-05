شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهي معسكره فى الإسماعيلية غدًا استعدادًا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، انهاء معسكر الفريق الذي أقيم في الاسماعيلية منذ الأحد الماضي، على أن يعود الفريق إلى القاهرة غدا الخميس لاستكمال الاستعدادات لبطولة كأس الرابطة حيث يصطدم المقاولون بالبنك الأهلي في اللقاء الأول بمجموعته، والتي تضم فرق، الأهلي وسموحة والبنك الأهلي- الجونة- الإسماعيلي .

وحدد محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوي والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدوري العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.