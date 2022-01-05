شكرا لقرائتكم خبر عن 111 سنة زمالك .. مشاهير ونجوم زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الذكرى 111 على تأسيس نادي الزمالك الذي أنشيء سنة 1911 وعلى مدار تلك السنوات الطويلة ظل اسم القلعة البيضاء عالقاً في أذهان الجماهير وعشاقه في كافة أنحاء مصر والوطن العربي.

وعلى مرالتاريخ ارتبط العديد من نجوم الفن بنادي الزمالك جميعهم أساطير فبينهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنان فريد الأطرش، وجان السينما المصرية عبر العصور رشدي أباظة، وأحمد رمزي، وشكري سرحان، وصلاح ذو الفقار، وحسن يوسف وأسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين، والأستاذ فؤاد المهندس، والراحل عبد المنعم مدبولي.

ولم يتوقف حب وعشق الفنانين للزمالك بل تواصل مع الأجيال ووجدنا نجوماً فوق العادة يبدون عشهم للكيان منهم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، ومدحت صالح، والفنانة سميرة سعيد ولطيفة بالإضافة إلى عدد من الممثلين التاريخيين على رأسهم نور الشريف وأحمد زكي وسمير غانم، بالإضافة إلى محمد هنيدي وأحمد السقا وشيكو وإيهاب فهمي، ووليد فواز، وعائلة العدل بجانب الملحن عزيز الشافعي.

ورغم كونها أسطورة فنية رائعة لم تتكرر كشفت الفنانة شيريهان عن انتمائها لنادي الزمالك بكل فخر وقدمت للفريق دعوة للاحتفال بكأس السوبر عام 1994 فى عرض مسرحيتها شارع محمد على. وتاريخياً ومن شدة عشقه لنادي الزمالك، وعلاقة الصداقة التي تجمعه بالنجم نبيل نصير قام الفنان إسماعيل ياسين بتقديم مسرحية الكورة مع بلبل للتأكيد على عشقه للكيان وصداقته التي امتدت لسنوات مع نجم القلعة البيضاء.

ومن أبرز التصريحات عبر التاريخ لنجوم الفن عن الزمالك ما قاله الفنان الراحل شكري سرحان: “ما حدش يبات فى بيتي مش زملكاوي، وعلى نفس النهج تصريح الفنان محمد رضا أيضًا عندما قال: “لو لم أكن زملكاويا لوددت أن أكون زملكاويا