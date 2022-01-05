شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي مندوبًا عن الأهلى فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي الي مشروع الهدف لتمثيل إدارة ناديه في انتخابات اتحاد الكرة المقامة حاليا. وانتخبت الجمعية العمومية لجنة للإشراف على الفرز بعد انتهاء التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة برئاسة سمير موسى.

فتح منذ قليل باب التصويت علي عقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة لاكمال النصاب القانوني من أجل مناقشة الميزانية ومن ثم عقد انتخابات اتحاد الكرة بشرط اكتمال النصاب بحضور 64 نادي من أصل 124 نادي لهم حق التصويت.

تقام اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة ويتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة الجبلاية حتى نهاية 2024 وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام، بجانب اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المنقضى واعتماد راتب المدير التنفيذى باتحاد الكرة.

ويستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقررالتى تقام حاليا