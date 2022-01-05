شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محمد صلاح وتريزيجيه للمنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم صباح اليوم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و قائد المنتخب الوطني ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي ، إلى تدريبات المنتخب لتكتمل القائمة المسافرة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية البالغة 25 لاعبًا.

نشر محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول عبر صفحته الشخصية على انستجرام، صورته بتيشيرت المنتخب من إحدى المباريات مع منتخب مصر، حيث علق عليها " الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس.. خليكو في ضهرنا #شجع_مصر".

محمد صلاح عبر انستجرام

وحث صلاح الجماهير المصرية، على دعم المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022