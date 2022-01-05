شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز صلاح محسن قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا خاصا لتجهيز صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر للمشاركة في بطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها بدءا من يوم 12 يناير الجاري، من أجل الاعتماد عليه في مباريات البطولة المستحدثة مؤخرا، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلي لظروف الإصابة.

وغاب صلاح محسن عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة بشرخ في شظية القدم وتبعها الإصابة بشد في العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، بعدما شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس الاثنين وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏