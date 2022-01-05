شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لبيعه للأهلى .. باهر المحمدى يمد ويعدل عقده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 ان باهر المحمدي نجم دفاع الاسماعيلي مد وعدل عقده مع ناديه خلال الأيام الماضية ليحصل بعد التعديل على 6 ملايين جنيه سنوياً.

واكد مصدر داخل إدارة نادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين علي مستوي الأجر رغم قيام الإدارة بتخفيض العقود والتخلص من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة إلا أن الموافقة على رفع عقد باهر بهذا الشكل جاءت تمهيدا لبيعه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الصيف المقبل.

واكد وكيل اللاعب لإدارة الإسماعيلي انه سيقوم بتسويق اللاعب وعرضه على عدد من الأندية الخارجية والداخلية وعلي رأسها الأهلي الذي ابدى اهتماما بضم اللاعب في وقت سابق.