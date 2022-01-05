شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لبيعه للأهلى .. باهر المحمدى يمد ويعدل عقده مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
واكد مصدر داخل إدارة نادي الإسماعيلي أن باهر المحمدي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين علي مستوي الأجر رغم قيام الإدارة بتخفيض العقود والتخلص من اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة إلا أن الموافقة على رفع عقد باهر بهذا الشكل جاءت تمهيدا لبيعه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد الصيف المقبل.
واكد وكيل اللاعب لإدارة الإسماعيلي انه سيقوم بتسويق اللاعب وعرضه على عدد من الأندية الخارجية والداخلية وعلي رأسها الأهلي الذي ابدى اهتماما بضم اللاعب في وقت سابق.
فى نفس الوقت رفض ثلاثي النادي الأهلي، محمد محمود ورامي ربيعة ومحمود متولي فكرة الانتقال للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من أن إدارة القلعة الحمراء لم تُمانع في رحيل هذا الثلاثي.
وتلقى متولي ومحمد محمود وربيعة عرضا من الإسماعيلي الفترة الماضية، لكن اللاعبين الثلاثة رفضوا فكرة اللعب للدراويش، وفضّلوا البقاء في الأهلي أو الرحيل لأندية أخرى حال تأكد رحيلهم عن القلعة الحمراء.
وحسب تأكيدات مصدر في الأهلي، فإن الثلاثي السابق يرفض اللعب للإسماعيلي؛ بسبب الأزمات المالية التى يعاني منها الدراويش منذ سنوات طويلة وهو ما تسبب في عدم حصول معظم لاعبي الإسماعيلي على مستحقاتهم المالية المتأخرة بجانب الأزمات الفنية والإدارية التى يعاني منها الإسماعيلي.