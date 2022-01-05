شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير:قمصان لم يحضر تدريب الأهلى أمس..والأحمر غير مهتم بالتتويج بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير أن سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى لم يقود مران الفريق بالامس رغم غياب موسيمانى .

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" حاسس أن الاهلى مش مهتم بكأس رابطة الاندية المحترفة ، واضح جدا من الإجازة الكبيرة التى حصل عليها اللاعبين ، النادى شايف أن كل لاعب بيتدرب بمفرده حتى وقت الاجازة ولكن التدريب الجماعى مختلف ياجماعة".

ويضيف شوبير:" سامى قمصان محضرش تمرين الأهلى امبارح لظروف وجوده خارج البلاد، وموسيمانى لسه مرجعش من إجازته فى جنوب افريقيا".

وأكمل شوبير:" حاسس أن فريق غير الاهلى والزمالك هياخد كأس الرابطة لان الفرق الثانية عندها عزيمة وإصرار للتتويج بالكأس بخلاف القطبين الذين لن تفرق معهم البطولة بشىء وعندهم لاعيبة كتير فى المنتخبات بكأس الأمم الافريقية".