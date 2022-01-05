روجيه ميلا يغازل الزمالك بأمنية مستحيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حرص روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية، على مغازلة نادي الزمالك المصري، وذلك بالتزامن مع ذكرى تأسيسه رقم 111.



ويحتفل نادي الزمالك يوم 5 يناير/كانون الثاني من كل عام بذكرى تأسيسه، ويحتفل هذا العام بذكرى تأسيسه رقم 111، حيث تأسس في 5 يناير/كانون الثاني 1911.

ومع حلول الذكرى 111 على تأسيسه، فوجئ مشجعو الزمالك بتصريح مقتضب من روجيه ميلا، تحدث فيه عن أنه لو أتيحت له الفرصة للعب في مصر، لاختار اللعب لصالح "القلعة البيضاء".

وقال روجيه ميلا في تصريحات لقنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، ردا على إمكانية لعبه للأهلي أو الزمالم عندما كان لاعبا، حيث قال: "لو كانت الفرصة متاحة وقتها، كنت سأختار الزمالك".

روجيه ميلا يعتبر من أبرز أساطير كرة القدم الكاميرونية، غير أن مسيرته مع الأندية لم تكن قوية، حيث لعب لبعض أندية الوسط في فرنسا، بالإضافة إلى فريقين في إندونيسيا.

وكانت المحطة الأبرز في مسيرة روجيه ميلا هي اللعب مع فريق موناكو الفرنسي في موسم 1979-1980، ولكنه رحل سريعا، كما لعب لفريقي سانت إيتيان ومونبيليه.