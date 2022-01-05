ما لا تعرفه عن مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد فريقا الهلال والفيصلي لخوض مباراة نارية من العيار الثقيل، عندما يلتقيان، مساء الخميس، في مباراة كأس السوبر السعودي 2021.



ويشارك الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي باعتباره بطلا لمسابقة الدوري في الموسم الماضي، فيما يشارك الفيصلي باعتباره بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره الفيصلي، مساء الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة كأس السوبر السعودي 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي، 7:15 مساء بتوقيت القاهرة.

وتتولى قنوات "SSC" نقل المسابقات المختلفة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر السعودي عبر قناتي "SSC1 SD" و"SSC1 HD".

يمكن حجز تذاكر الهلال أو الفيصلي للمباراة التي تجمع بينهما عبر موقع "ticketmx"، وهو الموقع الوحيد الذي يمكن شراء التذاكر من خلاله.

يجب على من يرغب في الحصول على تذاكر الهلال أو الفيصلي أن يقوم بالتسجيل أولا على الموقع، قبل أن يقوم بحجز مقاعده.

تم تقسيم أسعار تذاكر الهلال والفيصلي إلى 15 فئة، تبدأ من 35 ريالا سعوديا وصولا إلى 1000 ريال سعودي.

وتم تخصيص 12 فئة مقابل 35 ريالا سعوديا، وفئتين مقابل 500 ريال، بالإضافة إلى فئة واحدة مقابل 1000 ريال سعودي