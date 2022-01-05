تحد جديد من ميدو قبل كأس أمم أفريقيا 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تحد جديد أطلقه أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق على الهواء مباشرة، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.



وراهن ميدو، الذي يعمل مقدما للبرامج عبر إحدى القنوات المصرية، أحد ضيوفه على الهواء بأن منتخب مصر سيحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك للمرة الثامنة في تاريخها.

وتنطق بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، وتشارك مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وأكد ميدو أن لديه ثقة كبيرة في الجيل الحالي لمنتخب مصر لإحراز اللقب.

وكان منتخب الفراعنة خرج مبكرا من دور الـ١٦ على يد جنوب أفريقيا، في النسخة الماضية لأمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، وفازت بها الجزائر.

ميدو كان قد دخل في رهان سابق في إحدى القنوات عام 2016، عندما تعهد بحلق شعره "زيرو" إذا فاز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وحقق الأخير البطولة، ما كلف النجم السابق الوفاء بعهده على الهواء.

ورغم أن منتخب مصر يمر بمرحلة من الشك، واهتزاز ثقة من الجماهير، خصوصا بعد خسارة الفريق لبطولة كأس العرب، لكن ميدو تحدى الجميع على الهواء بالتتويج باللقب.

وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر، لحملة انتقادات واسعة من الجماهير المصرية، بعدما صرح في مؤتمر صحفي، أن الفريق لن ينافس على كأس أمم أفريقيا 2022، وأن اتفاقه مع اتحاد الكرة المصري كان الوصول لبطولة كأس العالم 2022.

وتدخلت الحكومة المصرية عبر وزير الرياضة الذي عقد اجتماعا مع المدرب البرتغالي، أكد فيه أن لقب البطولة الأفريقية لا يقل أهمية عن الوصول لكأس العالم، باعتبارها البطولة المفضلة للمصريين.

وتلعب مصر أولى مبارياتها في البطولة 11 يناير/كانون الثاني الجاري أمام منتخب نيجيريا، الذي يعد من المنافسين المحتملين أيضا في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم، والذي سيقام مارس/آذار المقبل.