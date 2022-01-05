قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.. محمد صلاح يوجه رسالة للشعب المصري: «خليكوا في ضهرنا»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة للشعب المصري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشر قائد منتخب مصر صورة عبر صفحته الشخصية على "انستجرام"، صورته بتيشيرت المنتخب من إحدى المباريات مع المنتخب.

وعلّق الفرعون المصري على الصورة قائلاً: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس.. خليكو في ضهرنا #شجع_مصر".

يستعد المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والمقرر انطلاقها يوم التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وستقام مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 9 يناير على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون المستضيف وبوركينا فاسو.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.