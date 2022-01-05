رسالة من صلاح للجماهير قبل كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجٌه محمد صلاح، نجم هجوم منتخب مصر، رسالة للجماهير قبل انطلاق مشوار "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس، خليكوا في ظهرنا".

وينافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بجوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل منتخب مصر مشواره في النسخة المقبلة من كأس الأمم بمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير.