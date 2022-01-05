حنبعل المجبري.. فضل تونس على فرنسا.. وأطلق تصريحات مثيرة ضد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة

كانت بطولة كأس العرب 2021 بقطر بمثابة نقطة تحول في مسيرة التونسي حنبعل المجبري، الموهبة الصاعدة في مانشستر يونايتد، ليتم اختياره ضمن قائمة منتخب تونس بكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ويبدأ التحليق في سماء القارة السمراء.

لاعب مانشستر يونايتد الشاب حنبعل المجبري تواجد مع منتخب تونس في كأس العرب بعدما أجرى الاتحاد التونسي لكرة القدم أجرى مفاوضات لمدة شهر ونصف مع النادي الإنجليزي لإقناعه بضم اللاعب إلى قائمة تونس في كأس العرب، وفقا لتصريحات رئيس الاتحاد وديع الجريء.

قبل يونايتد

وُلد المجبري في ايفري سور سين بفرنسا، وانضم إلى نادي باريس عام 2009، قبل قضاء فترة قصيرة مع نادي بولون بيانكور بفرنسا، ثم انتقل إلى نادي موناكو في 2018 مقابل مليون يورو

وفي عام 2016، أفيد أنه تم استكشافه من قبل مجموعة من الأندية الإنجليزية، بما في ذلك مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وأرسنال.

وانضم المجبري إلى فريق الشباب بمانشستر يونايتد عام 2019 قادماً من موناكو مقابل خمسة ملايين يورو بعد خلافات حول بنود عقده، وأمضى بعض الوقت في الدراسة بأكاديمية كليرفونتين المرموقة.

وظهر النجم التونسي الصاعد لأول مرة مع مانشستر يونايتد في مباراة بالدوري الإنجليزي خلال شهر مايو 2021.

تفضيل تونس على فرنسا

حنبعل المجبري (18 عاما) يعد أصغر لاعب في تشكيلة تونس، وهو من أبرز اللاعبين في مانشستر يونايتد لأقل من 23 عاما، وفضَّل اللاعب تمثيل منتخب تونس عن منتخب فرنسا، الذي لعب ضمن صفوف منتخب الشباب معه.

ويحمل المجبري الجنسيتين التونسية والفرنسية، ولعب في منتخبات فرنسا للشباب تحت 16 و17 عاما، وصعد حديثا إلى الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد حيث اقتصرت مشاركاته مع فريق الشباب تحت 23 عاما، ودخل الاتحاد التونسي منذ فترة في مفاوضات معه قبل أن يختار اللعب لتونس.

ويقول والد اللاعب في إحدى المقابلات: "حنبعل كانت لديه الرغبة في الانضمام إلى المنتخب التونسي ، لقد كان متعطشا للعب لبلاده".

نقطة تحول

وبدأ المجبري مسيرته الدولية مع نسور قرطاج في يونيو الماضي، لكن سطع نجمه مؤخرا في كأس العرب التي خاض خلالها ست مباريات ليساهم بشكل كبير في وصول النسور إلى نهائي كأس العرب الشهر بعد إقصاء منتخب مصر من نصف النهائي، قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب الجزائر.

ونال حنبعل لقب أفضل لاعب في مباراتي الإمارات (الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات) ومصر (نصف النهائي)، ليمكنه تألقه في البطولة مكنه من نيل جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا في استفتاء قام به موقع Foot Africa المختص في أخبار كرة القدم الإفريقية.

وحصل حنبعل المجبري على نسبة 55.64% في التصويت الذي شارك فيه حوالي 470 ألف شخص، متقدماً على الجزائري آدم زرڤان، متوسط ميدان نادي شارلروا البلجيكي الذي حصل على نسبة 35.88%، والبوركينابي ايدموند تابسوبا الذي حل في المركز الثالث بنسبة 4.42% في التصويت.

تصريحات مثيرة ضد منتخب مصر

جدل كبير أثاره اللاعب بتصريحات أطلقها ضد منتخب مصر عقب فوز نسور قرطاج بهدف ذاتي لعمرو السولية.

وقال حنبعل في تصريحات عقب نهاية المباراة: "أتمنى أن تواجه تونس منتخب مصر في ملحق التأهل لكأس العالم" في إشارة إلى التقليل من الفراعنة باعتباره أسهل المنتخبات في التصنيف الثاني.

وتعد تونس بين المنتخبات الخمسة في التصنيف الأول، بينما مصر ضمن خماسي التصنيف الثاني، لتبقى احتمالات مواجهة الفريقين قائمة في قرعة ملحق المونديال.

جدير بالذكر أن منتخب تونس يتواجد في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات مالي، جامبيا وموريتانيا.