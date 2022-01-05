الامارات | سيف بن زايد يستقبل لاعبي نادي بني ياس أبطال كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يستقبل لاعبي نادي بني ياس أبطال كأس رئيس الدولة للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريق الجوجيتسو بالنادي الفائز بالمركز الأول في بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو لموسم 2021/2022 وللمرة الثانية على التوالي.

ويتكوّن فريق الجوجيتسو الذي حقق هذا الإنجاز من 17 لاعباً من فئتين؛ 9 من فئة الشباب و8 من فئة الرجال.

وذكر الموقع الرسمي لنادي بني ياس أن سموه هنأ الأبطال على تميزهم وعطائهم وتتويجهم بأغلى الألقاب، حاثاً إياهم على الاستمرار ومواصلة مسيرة التميز والتفوق وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الحصول على المزيد من الإنجازات خدمة لناديهم ووطنهم والإسهام في إبراز التميّز الرياضي على مستوى الدولة.

حضر الاستقبال وتكريم الأبطال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي للشركة ومدير لعبة الجوجيتسو والطاقم الفني والإداري للفريق.

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