العين يخطف التأهل من الوصل برباعية مثيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل العين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد تحقيق فوز مثير على حساب مضيفه الوصل بنتيجة 4-3.



وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب الوصل بزعبيل، في إياب نصف النهائي، دخل الفريقان اللقاء بهدف الفوز بأي نتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب على ملعب هزاع بن زايد بالعين بالتعادل 3-3.

وافتتح العين التسجيل مبكرا في المباراة المثيرة عبر محترفه الأرجنتيني خوان جوانكا في الدقيقة الخامسة من المباراة.

لكن رد الوصل كان قاسيا، حيث سجل هدفين في 5 دقائق، أولهما بالنيران الصديقة عبر البرازيلي جوناتاس سانتوس لاعب العين الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

بينما جاء الهدف الثاني للوصل بواسطة المدافع البرازيلي أدريسلون سيلفا في الدقيقة 19.

وحاول العين تعديل النتيجة في الشوط الأول لكن الوصل ظل محافظا على تقدمه، مع بعض محاولات خطيرة لتعزيزه، لينتهي النصف الأول من المواجهة بتقدم الإمبراطور 2-1.

وبدأ العين الشوط الثاني بقوة من جديد، حيث عاد جوانكا مجددا لتسجيل الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 53، بعد تمريرة طولية سحرية من الحارس خالد عيسى، ليعيد النتيجة إلى التعادل 2-2.

وبنفس سيناريو الشوط الأول، وبعد 6 دقائق فقط، رد الوصل بقسوة سريعا مسجلا هدفه الثالث عبر عبدالله خميس في الدقيقة 59 من المباراة، بعدما قابل عرضية متقنة بضربة رأس قوية سكنت شباك خالد عيسى حارس العين.

لكن جوناتاس سانتوس عاد لخطف الأضواء من جديد، بعدما صحح خطأ الشوط الأول، وسجل هدف التعادل للعين في الدقيقة 66 من اللقاء، لتعود المواجهة إجمالا لنقطة الصفر، حيث كان لقاء الذهاب على ملعب الزعيم قد انتهى بالنتيجة ذاتها.

ودفع سيرجي ريبروف مدرب العين بنجم هجومه التوجولي لابا كودجو في الدقيقة 80 من اللقاء، ليحصل من أول لمسة له للكرة على ركلة جزاء، تصدى لها بنفسه مسجلا هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 84، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي.

وضرب العين بذلك موعدا ناريا مع الجزيرة في نصف النهائي، بينما يلعب في مباراة نصف النهائي الأخرى جاره الوحدة مع شباب الأهلي دبي، لتحديد المتاهلين إلى المباراة النهائية.