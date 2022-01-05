شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه و محمد صلاح ينضمان للمنتخب اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم اليوم الأربعاء الثنائى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه لاعبا ليفربول وأستون فيلا الانجليزيين لمعسكر منتخب مصر بعد حصولهما على اذن من كارلوس كيروش المدير الفنى بتأخر الانضمام للمعسكر رغم وصولهما للقاهرة الاثنين الماضى.

وتكتمل بذلك القوة الضاربة لمنتخب مصر بوصول جميع اللاعبين قبل السفر إلى الكاميرون الجمعة المقبل للمشاركة فى أمم افريقيا التى تنطلق يوم 9 يناير الجارى بينما يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة نيجيريا يوم 11 من نفس الشهر.