شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه منتخب الكونغو على ملعب الدفاع الجوى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذى يقوده هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق.

ومن المقرر أن تقام ودية بيراميدز ومنتخب الكونغو فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار استعداد بيراميدز للمشاركة فى كأس الرابطة، إضافة إلى التحضير لاستكمال الدوري وبدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب التوقف الجاري بسبب كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

فيما يستعد منتخب الكونغو للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى الكاميرون، حيث يعسكر فريق الكونغو فى القاهرة بالفترة الحالية قبل السفر إلى الكاميرون.

وكان بيراميدز تلقى نادى خطاباً من رابطة الأندية المحترفة بجدول مواعيد مباريات فريق الكرة في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة والتى تنطلق مبارياتها يوم 12 يناير الجاري.

وجاء ترتيب مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز مع الاتحاد السكندري .. يوم ١٢ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية: فيوتشر مع بيراميدز .. يوم ١٦ يناير .. الساعة ٢:٣٠ عصرا .. استاد السلام

الجولة الثالثة : بيراميدز مع المصري .. يوم ٢٠ يناير .. الساعة ٢:٣٠ عصرا .. استاد برج العرب بالإسكندرية

الجولة الرابعة : إيسترن كومباني مع بيراميدز .. يوم ٢٦ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : بيراميدز مع مصر المقاصة .. يوم ٣٠ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد الدفاع الجوي