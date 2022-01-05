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يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 5-1-2022 والقنوات الناقلة، ويتضمن موعد اللقاء الودي بين الجزائر وغانا في تحضيرات أمم أفريقيا، وتوقيت مباريات دور ال32 من بطولة كأس ملك اسبانيا.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الى ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، لمتابعة قمة مباريات اليوم الاربعاء بين تشيلسي وتوتنهام في ديربي لندن بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الانجليزية المحترفة موسم 2022/2021.
ويتزامن مع الشوط الاول من قمة ديربي لندن، انطلاق الشوط الثاني من مباراة برشلونة وليناريس في بطولة كأس ملك اسبانيا (كوبا دي ريه)، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي سهرة مباريات اليوم، يحل ريال مدريد ضيفًا على فريق ألكويانو في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسيعمل خلالها نجوم النادي الملكي على رد اعتبارهم من هزيمتهم امام نفس الفريق خلال الموسم الماضي من بطولة الكأس.
وستلعب 8 مباريات في بطولة كأس ملك اسبانيا اليوم، من بينهم مباراة لنادي فالنسيا امام قرطاجنة، وتستكمل مباريات هذه المرحلة يوم الخميس بسبع مباريات، من بينهم لقاء قمة بين ريال سرقسطة واشبيلية، بينما سيزور فياريال ملعب سبورتينج خيخون.
أما مباراة الجزائر وغانا الودية، التي ستقام على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، وستنقل على قناة الكأس القطرية.
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