عبد الناصر زيدان يطلب الدعاء لزوجته بعد دخولها العناية المركزة

وقال زيدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "زوجتي في العناية المركزة.. ونحتاج لدعاء كل إنسان.. ولعلها دعوة من ساجد في وقت الفجر يستجيب لها خالق الخلق فيلطف بنا بعطفه ولطفه.. وينزل علينا رحماته فيما جرت به المقادير.. يا رب لطفك.. وعفوك.. ورحمتك.. ورضاك".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع