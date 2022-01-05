شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر زيدان يطلب الدعاء لزوجته بعد دخولها العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان الدعاء لزوجته التى تمر بأزمة صحية بعد دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة.
وقال زيدان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "زوجتي في العناية المركزة.. ونحتاج لدعاء كل إنسان.. ولعلها دعوة من ساجد في وقت الفجر يستجيب لها خالق الخلق فيلطف بنا بعطفه ولطفه.. وينزل علينا رحماته فيما جرت به المقادير.. يا رب لطفك.. وعفوك.. ورحمتك.. ورضاك".