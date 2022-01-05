شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى معسكر الإسماعيلية اليوم ويعود للقاهرة استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى اليوم الاربعاء معسكره المغلق بالاسماعيلية ويعود للقاهرة ، واستمر المعسكر منذ السبت الماضى فى إطار استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى خلال شهر يناير الجارى، وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقبل المران والسفر للمعسكر، عقد العشرى جلسة مع اللاعبين للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات، سواء كأس الرابطة، أو الدوري العام، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري ما زال طويلاً، ولم يمض منه سوى سبعة أو ثمانية مباريات فقط، وبالتالي فالمرحلة القادمة تحتاج للتركيز الشديد وللفريق صاحب النفس الطويل.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربع مواجهات، وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

واستغل الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري المعسكر في الوقوف وتجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً إستعداداً لمباريات كأس الرابطة ، إلي جانب تصحيح أوضاع وأخطاء اللاعبين في المران أولا بأول ، وذلك من خلال التدريبات اليومية علي فترتين صباحاً ومساءا خلال فترة المعسكر .

وقبل وبعد كل مران يحرص العشري علي عقد جلسه مع اللاعبين للتأكيد علىهم بأهمية المرحلة القادمة من المباريات سواء كأس الرابطة ، أو الدوري العام ، لكونها تحتاج لتركيز شديد من الجميع ، وطالب الكابتن طارق العشري اللاعبين عدم التفكير فى المباريات الماضية ، مطالبهم ببذل أقصي جهد فى التدريبات لكون ماراثون الدوري مازال طويلاً .

يذكر أن قرعة مباريات كأس الرابطة أوقعت فريق طلائع الجيش في مواجهة فرق : غزل المحلة ، سيراميكا ، فاركو ، إنبي وذلك علي الترتيب أيام ١٤ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٨ يناير الجاري ، ومع الزمالك أول فبراير القادم .