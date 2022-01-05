الامارات | «الشراعية 60 قدماً» تضيء الشمعة 30 الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراعية 60 قدماً» تضيء الشمعة 30 الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الأحد المقبل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022.

وتصل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع دخول سنة 2022 عامها الـ30 محتفلة باليوبيل اللؤلؤي ومسجلة تاريخاً مميزاً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي أسس هذه الفئة عام 1993 تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكان مقرراً أن يقام سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نهاية شهر نوفمبر الماضي، وتأجل حينها بسبب الأحوال الجوية ليتم إعادة جدولته من جديد مع بداية السنة الميلادية الجديدة يوم الأحد المقبل.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير والمرتقب منذ البارحة حيث يتم التأكيد من قبل الراغبين بالمشاركة على التسجيل السابق فيما يستمر التسجيل يومياً عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بقسم السباقات وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم بعد غد الجمعة موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة.

وقال بيان صحافي: «حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على إخطار الملاك والنواخذة بموعد السباق المرتقب يوم الأحد كما قام النادي بإرسال اللوائح والشروط (المحدثة) كافة إلى جميع النواخذة والملاك عبر الروابط الإلكترونية وعن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي لمراجعتها والاطلاع عليها قبل المشاركة في السباق المرتقب».

من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، إن النادي باشر التجهيزات لإنجاح الحدث مبكراً قبل نهاية عام 2021 حيث شرع في الإعداد والتجهيز للحدث الكبير بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة.

• فتح التسجيل إلكترونياً.. والجمعة إعلان قائمة السفن المشاركة.



• «دبي البحري» أخطر الملاك والنواخذة بموعد السباق المرتقب.

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