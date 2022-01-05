الامارات | «دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير كرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي «برنامج تطوير كرة السلة بأندية دبي» الذي يهدف إلى تطوير وصقل مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين في كرة السلة بأندية دبي، في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رقم (4) لسنة 2020، بشأن تعيين مدرب مساعد مواطن في الألعاب الجماعية بأندية دبي، من خلال تأهيلهم لقيادة الفرق الأولى في الألعاب الجماعية.

ويقام البرنامج بالتعاون مع اللاعب الدولي فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية الذي يقدم المحاضرات ويشرف على تدريب اللاعبين والمدربين بشكل مباشر من خلال ورش عمل نظرية وتطبيقية ومعسكرات تدريبية تقام على مدار موسم رياضي كامل، في أندية دبي الرياضية وفي أكاديمية تشامبس لكرة السلة.

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