الامارات | رابطة المحترفين تنظم «منطقة الجماهير» في مهرجان ليوا

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تنظم «منطقة الجماهير» في مهرجان ليوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين، على مدار 16 يوماً، الفعالية المجتمعية الخامسة، ضمن الحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، في مهرجان ليوا الدولي 2022، وبمشاركة واسعة وإقبال من زوار المهرجان، إذ أصبحت «منطقة الجماهير»، التي أقامتها الرابطة، مقصداً للجميع من مختلف الفئات العمرية، بما يترجم الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة المجتمعية، التي تقوم بها الرابطة من أجل التواصل مع الجماهير. وقال بيان صحافي: «تهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات».

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