شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الصحراوى يعود للإسماعيلى من تونس اليوم بعد الاحتفال بخطوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى مروان الصحراوى، مدافع النادى الإسماعيلى، للقاهرة اليوم الاربعاء بعدما توجه لبلاده فى الساعات الماضية لإقامة حفل خطوبته، بعد أن وافق مسئولو الدراويش على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون على مغادرة اللاعب.

وسيعود اللاعب من تونس لاستكمال برنامج الفريق استعدادًا للمشاركة فى كأس الرابطة، المزمع انطلاقه يناير الجارى.

أجريت مراسم قرعة كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى بأحد فنادق القاهرة بحضور ممثلي أندية الدورى الممتاز ، حضر المراسم خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي وسيد العركى مدير العلاقات العامة كممثلين عن النادى

وأسفرت القرعة عن وقوع الإسماعيلي بالمجموعة الثانية بجانب أندية الأهلي – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الجونة – سموحة



وجاءت باقي المجموعات كالأتي .



المجموعة الأولى: بيراميدز – الاتحاد – مصر للمقاصة – إيسترن كومباني – المصري – فيوتشر

المجموعة الثالثة: الزمالك – إنبي – طلائع الجيش – غزل المحلة – سيراميكا – فاركو.