شكرا لقرائتكم خبر عن روجيه ميلا: لو أتيحت فرصة اللعب فى مصر كنت فضلت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روجيه ميلا، أسطورة الكرة الكاميرونية، عن أى فريق يفضل اللعب له إذا كانت أتيحت له فرصة اللعب فى مصر، مؤكدًا أنه كان سيفضل اللعب لفريق الزمالك، حيث وُجه له سؤال حول أى نادٍ تفضل اللعب له فى مصر الأهلى أم الزمالك ليرد قائلاً: "لو كانت أتيحت فرصة اللعب فى مصر كنت سأختار الزمالك".

وأضاف ميلا خلال تصريحات مسجلة لبرنامج "ملعب On time" أنه يعتز بمواجهاته مع منتخب مصر، إلا أنه لا يتذكر مدافعا بعينه، موضحًا أنه فى كل مرة كان المدافعين يتغيرون لذلك يصعب عليه أن يتذكر أحد.

وتابع أسطورة الكرة الكاميرونية أنه يتذكر حسام حسن نجم هجوم الفراعنة، خاصة أنه كان لاعبا صاحب مقومات خاصة، ويعد من أفضل المهاجمين فى أفريقيا.

وعن منتخب الكاميرون، أكد روجيه ميلا أن الجيل الحالى ليس الأفضل إلا أنه يأمل فى تحقيق المستوى المطلوب خلال المشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا.