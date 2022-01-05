شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين لجنة خماسية لإدارة المصري برئاسة سمير حلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الرياضة تعيين لجنة خماسية لإدارة النادي المصري، حيث لم تستكمل إجراء انتخابات النادي المصري، بعد انسحاب العديد من المرشحين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة سلسلة محادثات بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لبحث تعيين لجنة لإدارة النادي، وتم تشكيل لجنة خماسية تضم كلا من:

واستأنف النادي المصري تدريباته على ملعب النادي الاجتماعي استعدادا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التى امتدت لـ10 أيام بعد خوض الفريق البورسعيدي مباراة الجولة الثامنة فى الدوري العام، والتي خسرها المصري أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة لمواجهة القطن الكاميرونى ومازيمبي خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من: أوتوهو (الكونغو) - المصري (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في دور المجموعات كالتالي:

المصري يواجه القطن الكاميروني في الكاميرون يوم 13 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في بورسعيد يوم 20 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في الكونغو يوم 27 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في بورسعيد يوم 13 مارس.

المصري البورسعيدي يواجه القكن الكاميروني في بورسعيد في يوم 20 مارس.

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في الكونغو يوم 3 ابريل المقبل.