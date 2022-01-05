شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الجماهير ستعود بأعداد أكبر ولن نصمت على أى ضرر يواجه الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجماهير ستعود بأعداد أكبر مع ازدياد عدد الحاصلين على اللقاح ولكن بشكل تدريجي، وكأس الرابطة حلم ييتحقق حاليا.

وقال أحمد دياب خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "استقبلنا شكاوى الأندية من التحكيم، وقدمنا مذكرات للجنة الحكام ولن نصمت أمام أي جور على حقوق الـ18 ناديا.

وأضاف دياب: "نسعى في الفترة المقبلة زيادة أعداد الجماهير ولكن خلينا نمشى مرحلة مرحلة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا التي مازالت متواجدة، ومع زيادة أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات سنزيد من الأعداد تدريجيا بعدما نجحنا في عودتها بعد فترة كبيرة من الغياب عن المدرجات".

وتابع رئيس الرابطة: "الجماهير ستعود بأعداد أكبر مع ازدياد عدد الحاصلين على اللقاح ولكن بشكل تدريجي، ورابطة الأندية ستتحمل تكاليف إيجارات الملاعب والحكام وتقنية الفيديو في مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة".

وأوضح دياب: "في بداية الرابطة وضعنا 3 أحلام نسعى لتحقيقها أولا أن يكون الدورى المصرى بشكل يليق بالكرة المصرية، كأس رابطة الأندية، وأخيرا لائحة للنظام الأساسى، وهناك شركاء في النجاح الذى حققته الرابطة في الوقت الحالي".