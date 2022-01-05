رئيس المريخ السوداني: لا نُمانع خوض مبارياتنا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي المريخ السوداني، حازم مصطفى، إنهم يُفاضلون بين أثيوبيا والجزائر واستاد السلام لخوض مباراتهم في دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق الهلال السوداني رفقة الأهلي وصندوانز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

وأضاف حازم مصطفى، في تصريحات لبرنامج الريمونتادا:"الأهلي نادي كبير وعريق والحسابات صعبة جدًا ونوافق على اللعب في القاهرة وننتظر التواصل مع الأهلي".

وتابع رئيس نادي المريخ السوداني:"تم التعامل معنا بصورة غير طيبة في آخر مباريتنا باستاد السلام وأغلقوا الأنوار وكنا في الملعب وكان مجلس الإدارة بالكامل موجود ولم نلقى ترحيبًا من إدارة النادي الأهلي حينها وهو نادي عزيز على قلوبنا".

وأتم رئيس نادي المريخ تصريحاته بقوله:"مجموعتنا قوية فيتواجد الأهلي حامل اللقب وكذلك صندوانز الذي فاز بالبطولة ونادي الهلال ووجود الهلال معنا شيء سلبي فكنت أتمنى أن نتواجد في مجموعتين مختلفتين لزيادة الفرص لفرقنا".