كيجو: لا أمانع جدولة مستحقاتي مع الزمالك.. ولا أتخيل سيناريو فسخ التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى كيجو، لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، إن فريقه لم يحصل على مستحقاته منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضاف كيجو، في تصريحات لبرنامج الماتش على صدى البلد:"لم نحصل على مستحقاتنا منذ أشهر وكان يجب أن أخذ خطوة لحفظ الحقوق وحصلنا على وعود بالحصول على المستحقات خلال الثلاثة أشهر الماضية ولم تُنفذ".

وأضاف لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك:"كان الله في عون مرتضى منصور فعاد منذ شهر والنادي كله لديه مستحقات ولا أمانع في جدولة المستحقات ولا أتمنى تقديم أي لاعب شكوى ضد الزمالك ولم نكن أنا وأنس نريد التقدم بشكوى".

وأتم كيجو تصريحاته بقوله:"لا أتخيل سيناريو فسخ التعاقد مع الزمالك فالأمر صعب لأن الزمالك بيتي".