مصدر يكشف لمصراوي: توصيات منطقة القاهرة في واقعة "الاعتداء المبرح" على حكم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت منطقة القاهرة لكرة القدم من إجراء كافة التحقيقات الخاصة بواقعة الإعتداء علي حكم مباراة منشية ناصر وحلوان العام في مسابقة مواليد 2003 من قبل الجهاز الفني ولاعبي منشية ناصر .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم قد أشرف علي التحقيقات بناء علي خطوة الواقعة التي تحدث لأول مرة وأثارت ردود فعل غاضبه بعد ان تم الإعتداء علي كريم يسري حكم الساحة للمباراة.

وأضاف المصدر أن لجنة المسابقات قد أوصت في خطاب رسمي للمدير التنفيذي لإتحاد الكرة بإيقاف لمدة عام وتوصيه بالشطب وغرامة مالية 2000 جنيه لكل من محمد صبري سلام حارس مرمي فريق منشية ناصر مواليد 2003 وعمرو بسيوني سيد لاعب منشية ناصر مواليد 2003ومجدي سيد إسماعيل المدير الفني لفريق منشية ناصر مواليد 2003 وممدوح حسين زهران مدرب فريق منشية ناصر مواليد 2003 .

وأوضح أن لجنة المسابقات أوصت بإيقاف اللعب علي ملاعب منشية ناصر بجميع المراحل السنية لمدة عام لعدم حماية الحكام ونزول الجماهير مع غرامة مالية قدرها 5 الأف جنيه علي النادي.

واختتم أنه تم إحتساب نتيجة المباراة بالفوز لصالح حلوان العام بهدفين نظيفين.