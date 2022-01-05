رسميًا..تحديد موعد ومكان قرعة افريقيا للدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022

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حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الموعد الرسمي والنهائي لقرعة افريقيا للدور الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022، بالاضافة اختياره لمكان إقامة القرعة التي ينتظرها 10 منتخبات نجحوا في تصدر مجموعاتهم خلال المرحلة الثانية.
وقال الاتحاد الافريقي «كاف» إن قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر، ستقام يوم 22 يناير 2022، أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 على الأراضي الكاميرونية.
وأكد الكاف إقامة القرعة المنتظرة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية في العاصمة الدوحة.
وسيلجأ الاتحاد الافريقي قبل سحب قرعة الدور الفاصل، إلى التصنيف الدولي الخاص بالفيفا عن شهر يناير، من أجل تحديد مستويات المنتخبات الـ 10 للمرة الأخيرة.
وستلعب 5 مباريات في الدور الفاصل، كل مباراة بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف المنتخبات صاحبة التصنيف الأول مباريات الإياب على ملاعبها.
منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا
منتخب السنغال
منتخب المغرب
منتخب الجزائر
منتخب تونس
منتخب نيجيريا
منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا
منتخب مصر
منتخب مالي
منتخب الكونجو الديمقراطية
منتخب غانا
منتخب الكاميرون
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